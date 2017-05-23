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عبر "الفيديو كونفرانس".. السيسي يفتتح مستشفى "العزازي" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

يفتتح مستشفى العزازي بالشرقية (1)السيسي يفتتح مستشفى العزازي بالشرقية (1)

السيسي يفتتح مستشفى العزازي بالشرقية (2)السيسي يفتتح مستشفى العزازي بالشرقية (2)

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مستشفى "العزازي" لعلاج الأمراض النفسية بمحافظة الشرقية، وذلك عبر شاشة "الفيديو كونفرانس"، في إطار الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات القومية المُنفذة بجميع محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن المبنى الجديد بالمستشفى بدأ العمل به على مرحلتين منذ عام 2004 وحتى عام 2008، باعتماد مالي 4 ملايين جنيه، فيما بدأت المرحلة الثانية من عام 2008 وحتى انتهاء تنفيذ المشروع باعتماد مالي قدره 35 مليون جنيه، أضيف إليها مليونَي جنيه؛ للانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المبنى.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرى إتاحة 25 مليون جنيه لشراء تجهيزات طبية وغيرها وخط تغذية، ومياه شرب، وصرف صحي، لتتخطى تكلفة المستشفى الإجمالية نحو 65 مليون جنيه.

ويستوعب مستشفى "العزازي" 386 سريرًا لحالات الصحة النفسية والإدمان، حيث تُقام على مساحة 5 أفدنة، وتضُم بخلاف المبنى الإداري مطبخًا ومغسلة، بالإضافة إلى المكان المخصص للنُزلاء، ومنطقة الزيارة، وحديقة تضم ملاعب واستراحات للزوار وكافيه ومسرح روماني مميز، حيث تُعد أول مستشفى للصحة النفسية والإدمان تنشأ خارج القاهرة وتخدم عددًا من المحافظات المجاورة.

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