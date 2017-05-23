"مستقبل وطن" يدين تفجيرات مانشستر أرينا ببريطانيا

كتبت- مروة شوقي:

أدان النائب المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة "مانشستر أرينا" البريطانية، أمس الاثنين، والتي أسفرت عن وقوع 22 قتيلًا بينهم أطفال، فضلًا عن إصابة 59 شخصًا آخرين.

وقال رشاد - في بيان صادر عن "مستقبل وطن"، اليوم الثلاثاء، إن جميع الأعمال الإرهابية التي تحدث تقع مسئوليتها المباشرة على كافة دول المجتمع الدولي التي لاتزال تقف موقف المتخاذل، ولم تمد يدها لإيجاد آليات مشتركة لمحاصرة الإرهاب، وتجفيف منابعه في ربوع الكرة الأرضية".

وأكد رئيس حزب "مستقبل وطن"، أن مصر حذرت من الهجمات الإرهابية، ومدت يدها للقاصي والداني لعمل شراكة حقيقية وتشكيل حلف دولي بأيدلوجيات عمل ملزمة للجميع، ولكن المجتمع الدولي لم يعِ تلك التحذيرات وها هو يدفع ضريبة ذلك.