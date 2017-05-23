أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"مستقبل وطن" يدين تفجيرات مانشستر أرينا ببريطانيا

Google+ Print
"مستقبل وطن" يدين تفجيرات مانشستر أرينا ببريطانيا "مستقبل وطن" يدين تفجيرات مانشستر أرينا ببريطانيا

مصراوي Masrawy

تفجيرات مانشستر

كتبت- مروة شوقي:

أدان النائب المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة "مانشستر أرينا" البريطانية، أمس الاثنين، والتي أسفرت عن وقوع 22 قتيلًا بينهم أطفال، فضلًا عن إصابة 59 شخصًا آخرين.

وقال رشاد - في بيان صادر عن "مستقبل وطن"، اليوم الثلاثاء، إن جميع الأعمال الإرهابية التي تحدث تقع مسئوليتها المباشرة على كافة دول المجتمع الدولي التي لاتزال تقف موقف المتخاذل، ولم تمد يدها لإيجاد آليات مشتركة لمحاصرة الإرهاب، وتجفيف منابعه في ربوع الكرة الأرضية".

وأكد رئيس حزب "مستقبل وطن"، أن حذرت من الهجمات الإرهابية، ومدت يدها للقاصي والداني لعمل شراكة حقيقية وتشكيل حلف دولي بأيدلوجيات عمل ملزمة للجميع، ولكن المجتمع الدولي لم يعِ تلك التحذيرات وها هو يدفع ضريبة ذلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية

قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية

فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات

قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات

فيديو| «الاستشعار عن بعد»: روسيا ستعوض مصر عن القمر الصناعي المفقود

فيديو| «الاستشعار عن بعد»: روسيا ستعوض مصر عن القمر الصناعي المفقود