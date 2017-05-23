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الصحة تُحذر من استخدام "مضاد حيوي" غير مطابق للمواصفات وتوجه بحظره- صورة

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الصحة تُحذر من استخدام "مضاد حيوي" غير مطابق للمواصفات وتوجه بحظره- صورة الصحة تُحذر من استخدام "مضاد حيوي" غير مطابق للمواصفات وتوجه بحظره- صورة

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:​

حظرت وزارة الصحة والسكان، استخدام مضاد حيوي "floxamo 500mg"؛ لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي لأنه غير مطابق من حيث تحليل الميكروبيولوجي.

ووجهت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في منشور حمل رقم "32" لسنة 2017، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، مع تسليم مندوب الشركة المنتجة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأحراز إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة.

وطالب إدارة الصيدلة، الشركة المنتجة للعقار، بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.

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مصراوي Masrawy

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