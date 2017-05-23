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تعرف على نسب زيادة المصروفات في المدارس الدولية والخاصة (إنفوجراف)

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تعرف على نسب زيادة المصروفات في المدارس الدولية والخاصة (إنفوجراف) تعرف على نسب زيادة المصروفات في المدارس الدولية والخاصة (إنفوجراف)

مصراوي Masrawy

كتبت- ياسمين محمد:​

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا، أمس الاثنين، بزيادة نسب مصروفات المدارس الدولية والخاصة.

وجاء نص القرار كالتالي: "تزداد المصروفات الدراسية بنسبة 7% أخرى للعام الدراسي 2017/2018 فقط، وذلك لمرة واحدة فقط للمدارس الدولية".

ويعني القرار، وصول نسبة الزيادة إلى 14% للعام الدراسي 2017/ 2018 فقط وبشكل استثنائي، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، على أن تكون كل عام تالي 7%.

وبالنسبة للمدارس الخاصة، فقرر وزير التعليم، تعديل المادة الأولى من القرار رقم 299 لسنة 2016، لتصبح: "تزداد رسوم تعليم المدارس الخاصة "لغات عربي"، ولمدة 5 سنوات اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2017/ 2018، حتى العام الدراسي 2021/ 2022، وفقًا للشرائح التي تتدرج بين 5% إلى 11%.

ويرصد "مصراوي"، النبسب كالتالي:

                 

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مصراوي Masrawy

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