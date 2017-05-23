ضبط "رشاش هيكلر" بحوزة مهندس في مصر الجديدة

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مهندس بشركة خاصة، حال تواجده بدائرة القسم، مستقلاً سيارة "ملكه"، وعثر بداخلها على سلاح ناري "رشاش هيكلر".

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادها أن " باسم م، 34، مهندس بشركة أراكو للمواد الخرسانية ومقيم مجاورة 28 فيلا 44ـ العاشر من رمضان " يتردد على دائرة القسم وبحوزته سلاح ناري.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة أمكن ضبطه حال تواجده بشارع الثورة ـ دائرة القسم مستقلا السيارة رقم د ع ى 356 ماركة فولكس بيتلز موديل 2002م " ملكه " وعثر بداخلها على سلاح ناري (رشاش هيكلر عيار 9مم يحمل أرقام 161000818 “غير مبلغ بسرقته "وعدد 2 خزينة حديدية خاصة بذات السلاح).

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، واقر بتحصله عليه من احد الأشخاص بمحافظة المنيا"، ولا يمكنه الإرشاد عنه " .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.