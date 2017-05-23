محافظ الدقهلية: قوافل لحصر الأميين وتعليم الكبار بجميع قرى المحافظة

الدقهلية - رامي القناوي:

كلف الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالدقهلية، بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقطاعات الخدمية بالمحافظة، لتفعيل الجهود والخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار لمواطني القرى، ومحو أميتهم، فضلاً عن الخدمات الثقافية والتوعية الفكرية والدينية والخدمات الصحية العامة والصحة الإنجابية، بالتعاون مع قطاعات الأوقاف والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وأوضح التقرير، الذي عرضه رئيس فرع هيئه تعليم الكبار على المحافظ، أنه جرى خلال أبريل الماضي تنفيذ قافلة إعلامية بقرية الحاج شربيني مركز شربين، وتضمنت لقاءات بجميع معلمي محو الأمية المعينين وشباب الخريجين، وعمل حصر لمن يجيد القراءة والكتابة لـ٢٢ مواطنًا.

وتضمنت حصر وتصنيف للأميين بالقرية وفتح ٩ فصول محو أمية وتنفيذ ندوة لمكافحه الإدمان، وندوة صحية عن الصحة الإنجابية، وقافله طبية للكشف مجانًا على العديد من أهالي القرية.