محافظ السويس: أزلنا 70% من التعديات على أراضي الدولة

السويس - حسام الدين أحمد:

أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إزالة 70% من التعديات على أراضي الدولة بالمحافظة، تمثلت في استعادة 9500 فدان من أراضي الدولة.

وأضاف "حامد" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، أن قرارات الإزالة التي تنفذها عناصر الجيش والشرطة في السويس تدرس جيدًا، مع مراعاة البعد الإنساني ومراجعة جميع المستندات التي يقدمها الأهالي حتى لا يتعرض أي مواطن للظلم.

وطلب اللواء أحمد حامد، من إدارة الأزمات والمتابعة، بإعداد خطة زمنية مستقبلية، لإزالة أي تعديات أو إشغالات بكل حي، استكمالا لخطة استيراد أراضي الشعب التي تنتهي في 31 مايو الجاري.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات الأمنية والعسكرية والتنفيذية المشاركة في حملات الإزالة، لاسترداد حق الشعب.