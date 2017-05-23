بالصور والأسماء.. ننشر أسماء أوائل "إعدادية الإسكندرية"

الإسكندرية – محمد عامر:

كرّم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والاستمرار على منصات التتويج.

وكان المحافظ قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة نجاح البنات 80.9% مقابل 78.8 للبنين.

وقال جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 6 طلاب من الأوائل حصلوا على نسبة ١٠٠٪‏ بينما حصل 9 طلاب على 299.5 من مختلف الإدارات التعليمية.

ووفقًا لكشف حصل عليه "مصراوى"، فازت الطالبة سلمى محمود حسن محمود من مدرسة غيط العنب الإعدادية بنات بالمركز الأول، وشروق إبراهيم عبد العزيز من مدرسة أم سلمة الإعدادية "الأول مكرر"، وياسمين محمد عبد الله من مدرسة العامرية الإعدادية "بنات" "الأول مكرر"، ورحمة الله أيمن محمد من مدرسة عقبة بن نافع المشتركة "الأول مكرر"، ووهبة الله حسن على من مدرسة الإخلاص الإعدادية بنات "الأول مكرر"، وروان أحمد محمد عبده، من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات "الأول مكرر".

بينما حصلت الطالبة آلاء محمد على بمدرسة نبوغ الخاصة على المركز الثاني على مستوى المحافظة، وبانسيه كامل شوقى، بمدرسة ابن رشد الرسمية لغات "المركز الثاني مكرر"، وهالة أحمد عبد العال من مدرسة الثورة الإعدادية بنات "الثانى مكرر"، وأحمد يسرى قاسم عبد العال من مدرسة سانت كاترين الإعدادية الخاصة "الثاني مكرر".

وحصل على المركز الثاني مكرر أيضًا "إسراء محمد عبد السلام من مدرسة عبد الخالق حسونة، ومريم أحمد توفيق من مدرسة أحمد بدوى الإعدادية بنات، ومصطفى حسن أحمد من مدرسة الزهراء الإعدادية، وعمرو إسلام لطفى ذكي، من مدرسة المرقسية الإعدادية لغات".