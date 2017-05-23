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كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام القطن في دوري الأبطال

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كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام القطن في دوري الأبطال كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام القطن في دوري الأبطال

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه، لمواجهة القطن الكاميروني، المقرر لها بعد قليل، في الجولة الثانية من مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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خط الدفاع: سعد سمير – رامي ربيعة – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – مؤمن زكريا – جونيور أجايي.

خط الهجوم: سليمان كوليبالي.

وتضم دكة البدلاء: (محمد الشناوي، ميدو جابر، عمرو جمال، كريم نيدفيد، محمد نجيب، حسام غالي، صالح جمعة).

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التحرير

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