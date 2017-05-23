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صور| وزير الرياضة يلتقى الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية

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التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، المحلق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، روث آنى ستيفنس كليتز، عصر اليوم الثلاثاء بمكتبه.

ورحب عبد العزيز، بالتعاون بين مصرو الولايات المتحدة في المجال الرياضي، باقتراح عدد من النقاط حول تبادل رياضي وشبابي بين البلدين على أن تتم مناقشة هذه النقاط بين الجانبين لتوقيع مذكرة تفاهم، مشيرًا إلى العلاقة القوية بين البلدين سوف تتيح أكبر قدر من التعاون.

كانت روث التقت مع قيادات وزارة الشباب والرياضة ممثلة في محمد الخشاب المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب ومحمود الحلو المديرالتنفيذي للمجلس القومي للرياضة وإسماعيل الفار وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير وشكري حسن وكيل الوزارة للأداء الرياضي في اجتماع تمهيدي للتعرف على اقتراحات للتعاون المشترك في المجالين الرياضي والشبابي.

واقترحت غادة حسين، مدير عام العلاقات الخارجية بالرياضة عدة نقاط في مجال التبادل الرياضي بين شباب الرياضيين وفي الطب الرياضي ورياضة المرأة ورياضة الرواد بين البلدين، كما قدم يوسف ورداني معاون الوزير لشئون الشباب مقترحات للتبادل الثقافي والشبابي، وعرض الجانب الأمريكي أفكار للتنفيذ في مراكز الشباب والأندية.

وشارك في اللقاء مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومحمد عبد المطلب مدير بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 لكرة السلة والعميد عبد الله شلبى المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة السلة، حيث تناقشوا مع الجانب الأمريكي حول عدة فعاليات يتم تنظيمها على هامش البطولة بالتعاون مع الأمريكي الذي يشارك في البطولة.

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