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مركز الفلك الدولي: غرة شهر رمضان السبت المقبل

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مركز الفلك الدولي: غرة شهر رمضان السبت المقبل مركز الفلك الدولي: غرة شهر رمضان السبت المقبل

التحرير

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أصدر المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، التابع لمركز الفلك الدولي، بياناً أكد فيه استحالة رؤية هلال شهر رمضان يوم الخميس القادم، نظراً لغياب القمر قبل غروب الشمس.

وقال المشروع الإسلامي لرصد الأهلة "ستتحرى بعض الدول الإسلامية هلال شهر رمضان، الخميس المقبل، وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في جميع الدول الإسلامية، مما يجعل رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي".

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وأضاف "رؤية الهلال يوم الجمعة ممكنة من معظم دول العالم سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، فمن المتوقع أن تعلن جميع الدول الإسلامية تقريبا يوم السبت 27 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبالتالي سيكون رمضان المقبل من الأشهر القليلة التي يبدأ فيها جميع المسلمين تقريبًا شهر رمضان في نفس اليوم".

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التحرير

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