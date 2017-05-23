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«الزراعة» تعلن الطوارئ لإزالة التعديات على أراضي الدولة

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«الزراعة» تعلن الطوارئ لإزالة التعديات على أراضي الدولة «الزراعة» تعلن الطوارئ لإزالة التعديات على أراضي الدولة

التحرير

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أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ بين قطاعات وزارة الزراعة وهيئاتها، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح ، باسترداد أراضي الدولة المنهوبة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي أشخاص يثبت تورطهم في التعدي على شبر واحد من أراضي الدولة.

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أوضح البنا، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمحليات والوزارات المعنية، لإزالة أي تعديات على أراضي الدولة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحفاظ على هيبة الدولة.

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التحرير

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