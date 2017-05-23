عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس يفتتح مستشفيات في 4 محافظات

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشفى العزازي للأمراض النفسية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومستشفى الفيوم للتأمين الصحي عقب انتهاء أعمال تطويره، ومستشفى المصح البحري للنساء والتوليد ببورسعيد، ومستشفى القصير المركزي في البحر الأحمر، عبر الفيديو كونفرانس.

وأعطى السيسي، خلال وجوده في محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، الإشارة لافتتاح مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، وافتتاح وتطوير المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى دمياط العسكري، بتكلفة إنشاء 119 مليون جنيه، لتحسين الخدمة الصحية.