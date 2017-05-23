أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس يفتتح مستشفيات في 4 محافظات

Google+ Print
عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس يفتتح مستشفيات في 4 محافظات عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس يفتتح مستشفيات في 4 محافظات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

افتتح الرئيس عبد الفتاح ، مستشفى العزازي للأمراض النفسية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومستشفى الفيوم للتأمين الصحي عقب انتهاء أعمال تطويره، ومستشفى المصح البحري للنساء والتوليد ببورسعيد، ومستشفى القصير المركزي في البحر الأحمر، عبر الفيديو كونفرانس.

وأعطى السيسي، خلال وجوده في محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، الإشارة لافتتاح مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، وافتتاح وتطوير المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى دمياط العسكري، بتكلفة إنشاء 119 مليون جنيه، لتحسين الخدمة الصحية.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

فيديو| «الصحة»: تعديل خطتنا لتنفيذ طلب السيسي بالقضاء «فيروس سي»

فيديو| «الصحة»: تعديل خطتنا لتنفيذ طلب السيسي بالقضاء «فيروس سي»

بالفيديو || «السيسي يغضب».. إعلامي شهير يخرج عن صمته ويكشف للمرة الأولى عن تهديد شديد اللهجة واجراء حاسم من الرئيس ضد هؤلاء

بالفيديو || «السيسي يغضب».. إعلامي شهير يخرج عن صمته ويكشف للمرة الأولى عن تهديد شديد اللهجة واجراء حاسم من الرئيس ضد هؤلاء

الإبراشي عن انفعال السيسي علي برلماني: «مكنش وقت الكلام ده»

الإبراشي عن انفعال السيسي علي برلماني: «مكنش وقت الكلام ده»