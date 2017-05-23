كوريا الجنوبية تلحق بفنزويلا بدور الـ16 في مونديال الشباب

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية، على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، بالمباراة التي أُقيمت باستاد جيونجو كأس العالم، والتي قادها تحكيميًا الحكم الدولي التركي كونيت شاكير، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس العالم للشباب المقامة في كوريا الجنوبية.

وأحرز أهداف اللقاء من جانب المنتخب الكوري الجنوبي (لي سبونج وو في الدقيقة الـ18، وبيك سونج هو في الدقيقة 42 )، فيما أحرز هدف المنتخب الأرجنتيني الوحيد لويس توريس في الدقيقة الـ50.

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بتلك النتيجة صعد المنتخب الكوري الجنوبي لدور الـ16، عقب تصدره للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب الإنجليزي ثانيًا برصيد 4 نقاط، ثم غينيا في المركز الثالث برصيد نقطة، بينما يتذيل المنتخب الأرجنتيني ترتيب المجموعة بلا نقاط.

في لقاء آخر تعادل المنتخب المكسيكي أمام المنتخب الألماني بدون أهداف، لحساب المجموعة الثانية التي تتصدرها فنزويلا بـ6 نقاط وهى كانت أول المتأهلين لدور الـ16، فيما تأتي المكسيك ثانيًا بـ 4 نقاط، ثم ألمانيا ثالثُا بنقطة، ثم تتذيل فاناتو الترتيب بلا نقاط.