بالصور- الآثار تسترد 4 قطع أثرية من لندن

كتبت- نسمة فرج:

تسلمت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، 4 قطه أثرية قادمة من إنجلترا، كانت قد سرقت وهربت من مصر بطرقة غير شرعية.

وأوضح شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة، أن لجنة مشكلة من المتحف المصري بالتحرير قامت باستلام القطع من مقر إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية وإيداعها بالمتحف المصري بالتحرير لينضموا إلى القطع المستردة حديثاً من دول: فرنسا، وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عبد الجواد أن قطعتين من القطع التى تم استردادها موخراً كانتا تعرضان في إحدى صالات المزادات بإنجلترا، وهم عبارة عن عبارة عن رأس زجاجية صغيرة مسروقة من مخزن القنطرة شرق عقب أحداث الانفلات الامني التي شهدتها البلاد في ثورة 25 يناير 2011، وقطعة الثانية يرجح انتمائها لموقع الشيخ عبادة (أنتينو بوليس) بالمنيا،والتى تؤرخ للعصر الروماني.

أما القطعتين الآخرتين كانتا مع أحد تجار الآثار بلندن إحداهما عبارة عن تمثال أوشابتي من الخشب يدخل ضمن مسروقات مخزن أسوان في 2013، ويبلغ ارتفاعه حوالى 16.5 سم، وفي المنتصف عليه كتابات مذهبة ويؤرخ لعصر الدولة الوسطى. والرابع قطعة حجرية مسروقة من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالسبعينات.