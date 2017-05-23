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79.8% نسبة النجاح في الشهادة اﻹعدادية بالإسكندرية (صور)

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79.8% نسبة النجاح في الشهادة اﻹعدادية بالإسكندرية (صور) 79.8% نسبة النجاح في الشهادة اﻹعدادية بالإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

محافظ الاسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية


الإسكندرية – محمد عامر:
اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 79.8%، فيما كانت نسبة نجاح البنات 80.9% مقابل 78.8 للبنين.

من جانبه، قال جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، في تصريحات صحفية: "إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ 77 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، حضر منهم 75 ألفًا و166 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 59 ألفًا و997 طالبًا وطالبة".

وجاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالي: "المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بـ 98.5 ٪‏، وإدارة شرق ثانية بـ 86.8٪‏، وفي المركز الثالث إدارة وسط بـ84.9٪‏، تلاها إدارة المنتزه بـ 80.2٪‏‏، ثم إدارة العجمي بـ 78.5٪‏، ثم إدارة غرب بـ 75 ٪‏، ثم إدارة برج العرب بـ 73.6 ٪‏‏، وأخيرًا إدارة العامرية التعليمية بنسبة 50.2 ٪‏ .

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