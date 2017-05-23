مستشفى الأهلي| حمودي يخضع لفحص طبي.. وسليمان جاهز

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد حمودي، لاعب الفريق، سيخضع لفحص طبي قبل استئناف التدريبات، يوم الخميس، للتأكد من سلامته.

وأضاف أن «حمودي» تعافى بدرجة كبير من إصابته بإجهاد في العضلة الضامة، وواصل برنامجه العلاجي أثناء تواجد الفريق في الكاميرون، وأصبح جاهز بدرجة كبيرة للمشاركة في التدريبات والمباريات، وفقًا لرؤية الكابتن حسام البدري، المدير الفني.

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وأشار طبيب الأهلي إلى أنه فحص «حمودي»، يوم الخميس، وسوف يتحدد على ضوئه مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في لقاء المقاصة من عدمه من الناحية الطبية.

كما أوضح خالد محمود، أن وليد سليمان، لاعب خط وسط الفريق، تعافى تمامًا من الإصابة بكدمة في الركبة والتي تعرض لها في مباراة الشرقية الأخيرة في الدوري، وحرمته من المشاركة مع الفريق في مباراة القطن الكاميروني.

وأضاف أن «وليد» يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق عند استئنافها، عصر الخميس، وعقب العودة من الكاميرون، وأنه جاهز للمشاركة في مباراة المقاصة وفقًا لرؤية الكابتن حسام البدري، المدير الفني.