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عبد الحفيظ يعلن برنامج الأهلي خلال شهر رمضان

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عبد الحفيظ يعلن برنامج الأهلي خلال شهر رمضان عبد الحفيظ يعلن برنامج الأهلي خلال شهر رمضان

التحرير

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه تسلم صباح اليوم الثلاثاء، 30 تذكرة من مسئولي فريق القطن الكاميروني.

وأضاف أن هناك مجموعة من جماهير الأهلي وصلت إلى جاروا، أمس قادمة من ياوندي العاصمة الكاميرونية، وسوف تحضر اليوم إلى فندق الإقامة، والذهاب لتشجيع الأهلي في استاد رومندي أدجيا، الذي تقام عليه المباراة في الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أنه تحدّث مع الكابتن حسام البدري، المدير الفني، عن برنامج الفريق في شهر مضان الكريم، وتقرر أن تبدأ تدريبات الفريق في خلال الشهر المعظم في العاشرة مساء.

وأضاف أن الأهلي سوف يتدرب، عصر الخميس والجمعة صباحًا، على أن تبدأ التدريبات، في العاشرة مساء السبت، إذا ما ثبت ظهور هلال شهر رمضان مساء الجمعة.

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التحرير

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