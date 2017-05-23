البدري يمنح الفريق راحة من التدريبات غدًا

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم بتوقيت الكاميرون، يعلن خلالها تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة القطن الكاميروني، وواجبات كل مركز من مراكز الفريق.

وكان البدري قد عقد محاضرة للاعبين بعد العشاء، أمس، شاهد خلالها الفريق لقطات من مباريات فريق القطن، سواء في دوري الأبطال أو في الدوري المحلي الكاميروني، للتأكيد على بعض النواحي الخططية وواجبات كل مركز وفقًا للأسلوب الذي يخوض به البدري المباراة.

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كما قرر البدري منح الفريق راحة من التدريبات، غدًا الأربعاء، تجنبًا للإرهاق، حيث تعود بعثة الأهلي من مدينة جاروا الكاميرونية، في الثالثة والنصف فجر غد الأربعاء.

ويستأنف الفريق تدريباته، في الرابعة والنصف بعد غد الخميس عصرا، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، الأربعاء، عقب العودة من الكاميرون تجنبًا للإرهاق، استعدادا للقاء فريق مصر المقاصة، يوم الإثنين القادم، في الدوري.