مجلس الأهلي يطمئن على الفريق قبل مواجهة القطن

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

قال محمد جمال هليل، عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة مصر في الكاميرون، إن كامل زاهر، أمين صندوق الأهلي، أجرى اتصالا هاتفيا معه صباح اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على أحوال الفريق، وعلى كل الترتيبات التي تسبق المباراة.

وأضاف هُليل، أنه طمأنه على أحوال الفريق في جاروا، وعلى تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الأهلي، ونقل له تحيات الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل مواجهة القطن، في الخامسة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

كما وجه محمد جمال هُليل، الشكر إلى السفير شريف الليثي، سفير مصر في الكاميرون، بعد مجهوده الكبير وحرصه على الحضور إلى جاروا، مساء أمس، لتفقد أحوال الفريق ومتابعة المباراة من الملعب.

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وأضاف أن السفير أطلعه على كل الترتيبات المتعلقة بتأمين بعثة الأهلي، سواء عن الذهاب إلى الاستاد أو العودة، وقال إنه سوف يرافق البعثة إلى مطار جاروا في طريق العودة للقاهرة على متن طائرة مصر للطيران الخاصة.

من جانبه قال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، إن اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، أجرى معه عدة اتصالات، اليوم وأمس، للاطمئنان على الفريق والجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف «عدلي» أنه طمأن «شمس» على كل الترتيبات المتعلقة ببعثة الأهلي، سواء في الإقامة أو التنقلات أو تأمين البعثة، ونقل له تحيات الجهاز الفني واللاعبين.