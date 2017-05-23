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مجلس الأهلي يجتمع الثلاثاء بالشيخ زايد

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مجلس الأهلي يجتمع الثلاثاء بالشيخ زايد مجلس الأهلي يجتمع الثلاثاء بالشيخ زايد

التحرير

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كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد:

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اجتماعه يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 30 من مايو الجاري، بعد الإفطار في فرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة بعض الأمور التي تخص النادي خلال الفترة المقبلة.

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ويعقد المكتب التنفيذي للنادي اجتماعه المقبل، يوم الأحد 28 من مايو في الواحدة ظهرًا بفرع النادي في الجزيرة.

ويستعد الأهلي بعد مواجهة القطن الكاميروني المقرر لها في الخامسة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، للقاء فريق المقاصة، يوم الإثنين المقبل، في الدوري.

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