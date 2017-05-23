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مرتضى منصور: ما حدث في اجتماع الأندية تقسيم مصالح

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مرتضى منصور: ما حدث في اجتماع الأندية تقسيم مصالح مرتضى منصور: ما حدث في اجتماع الأندية تقسيم مصالح

التحرير

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انتقد المستشار ، رئيس مجلس إدارة نادي ، كلا من محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عبد السلام، رئيس نادي  المقاصة، بسبب اجتماع الأندية اليوم الثلاثاء.

وتساءل منصور: «ما الصفة التي دعا بها عبد السلام إلى اجتماع اليوم؟ الاجتماع تم في مقر تابع لشركة مصر المقاصة الحكومية بحضور رئيس الأهلي ورئيس أسوان فقط».

وتابع: «كيف يحضر محمود طاهر اجتماع اليوم، رغم مقاطعته للجنة الأندية منذ 3 سنوات؟ ما حدث في اجتماع اليوم هو تقسيم للمصالح، وتحقير دور لجنة الأندية الرسمية مرفوض شكلا ومضمونا، وتم رفض إنشاء لجنة القيم والأخلاق في اجتماع الجمعية العمومية السابق».

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وأعلن مرتضى منصور، عن اتخاذه قرارا بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام بتزوير قرارات الجمعية العمومية غير العادية، ومنها إنشاء لجنة القيم وإنشاء رابطة الأندية، مضيفًا «نعيش في زمن الفوضى لكن لن أسمح بها، ولا أعرف مع من أتحدث في اتحاد الكرة، اتحاد منحل».

وأتم: «أناشد وزير الشباب والرياضة تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة، فقد قمت بتسليمه الصيغة التنفيذية لحكم السيدة ماجدة الهلباوي».

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التحرير

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