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الأندية تحدد 150 ألف جنيه راتبا شهريا لرئاسة رابطة المحترفين

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الأندية تحدد 150 ألف جنيه راتبا شهريا لرئاسة رابطة المحترفين الأندية تحدد 150 ألف جنيه راتبا شهريا لرئاسة رابطة المحترفين

التحرير

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استقر مسئولو الأندية، خلال اجتماعهم أمس الإثنين، على تحديد 150 ألف جنيه راتبا شهريا لرئيس رابطة الأندية المحترفة، المقرر تشكيلها بداية من الموسم المقبل.

وكانت الأندية قد حددت خلال اجتماع أمس الإثنين، طريقة انتخاب المكتب التنفيذي لرابطة المحترفين، والذي سيتم تشكيله بداية من الموسم المقبل لإدارة مسابقات كرة القدم في .

واتفق مسئولو الأندية على أن يتكون المكتب التنفيذي من 5 أعضاء ممثلين عن الأندية يتم اختيارهم بعيدًا عن مجالس إدارات الأندية، بجانب اثنين من أعضاء اتحاد الكرة، أو اثنين يرشحهما اتحاد الكرة من خارج مجلس الجبلاية، ثم ينتخب المكتب التنفيذي من بينه رئيسًا للرابطة ونائب رئيس.

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كما قررت الأندية تأجيل انتخابات رابطة المحترفين، إلى نهاية الموسم الحالي، بعد أن كان من المقرر إقامتها في شهر رمضان المعظم، بسبب الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ولا يحق للأندية الهابطة التصويت في الانتخابات حال إجرائها في رمضان، واتفقت الأندية على إجراء الانتخابات بعد نهاية الموسم الحالي.

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التحرير

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