في أول زيارة لها.. ميناء الإسكندرية يحتفل بالسفينة "مين شيف 5"

الإسكندرية – محمد عامر:

نظمت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، احتفالاً بطاقم السفينة السياحية "مين شيف 5"، التابعة لمجموعة" TUI" التي تعدّ من أضخم التحالفات العالمية العاملة في صناعة الرحلات البحرية، وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

كانت السفينة، وصلت ميناء الإسكندرية، أمس الاثنين، وعلى متنها 2522 سائحًا أجنبيًّا من جنسيات مختلفة، بالإضافة الي الطاقم المكون من 1100 فرد، ومن المقرر أن تكمل رحلاتها بموانئ البحر المتوسط.

من جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: "إن السفينة "مين شيف 5" والتي جرى تدشينها عام 2016 تزور الميناء للمرة الأولى، مشيرًا إلى أنه آخر سفينة تابعة للمجموعة الألمانية ستصل ميناء الإسكندرية في وقت لاحق".

وأكد اللواء بحري، مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء جاهز لاستقبال السفن السياحية ذات الحموﻻت الضخمة التي تزيد عن 2500 راكب، أو ما يطلق عليه "Mega ships".