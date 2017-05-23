السيسي يفتتح المستشفى العسكري بدمياط

كتبت- مادي غيث:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستشفى العسكري بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، بحضور كبار المسؤولين بالدولة.

كما حضر الافتتاح، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، والقيادات الأمنية، والتقى عددًا من الأطباء والإداريين العاملين بها، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين​.

وكان السيسي، وصل محافظة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لافتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية في المحافظة.

وافتتح الرئيس اليوم، أربعة مشاريع تنموية وخدمية، وهي افتتاح المستشفي العسكري بدمياط الجديدة، ووضع حجر أساس مدينة دمياط للأثاث، بالإضافة لافتتاح الرئيس، بواسطة "الفيديو كونفرانس"، مستشفى الطوارئ بكفر سعد، ووحدات مشروع دار مصر.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاءً موسعًا داخل خيمة بدمياط الجديدة، بحضور عدد من القيادات السياسية والتنفيذية، وبعض المواطنين والقيادات الشبابية، لمناقشة عدة قضايا.​