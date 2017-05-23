أبرزهن مي عمر وميريام فارس.. شقيقات النجمات ينافسهن على السوشيال ميديا

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قد تنال بعض شقيقات الفنانات جانبًا من الشهرة، فيعرفهن الجمهور من خلال شقيقتها الفنانة المعروفة، وغالبًا ما ترافق الأخت شقيقتها أو تكون مقربة منها مما يضعها هى الأخرى تحت الأضواء.

وكعادة الجمهور فى الفضول وحب الاطلاع على كواليس حياة الفنانين الشخصية، فالظهور الأول لأشقائهم يجذبهم ويجعلهم مادة خصبة للحديث على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن ثم يعقدن على الفور المقارنات بينهم وبين نجومهم المحببين.

وظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من شقيقات الفنانات في بعض المناسبات التى جمعتهن ولفتن الأنظار خلالها، نستعرضهن من خلال الصور التالية..

شقيقة ريهام سعيد

شقيقة ساندي

شقيقة إسراء عبد الفتاح

شقيقة كارمن سليمان

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