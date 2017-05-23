«القوي العاملة» تناقش قانون المنظمات النقابية العمالية

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ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية من حيث المبدأ، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.

وشدد نواب اللجنة على أهمية مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية وإصداره في أسرع وقت، نظرا للحاجة الملحة للقانون لإجراء انتخابات مجالس النقابات العمالية.

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وأوضحوا أن هناك مقترحين لمشروع القانون مقدمين بشأن قانون المنظمات النقابية، أحدهما من الحكومة والآخر مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوي العاملة، وسيتم مناقشتهما جنبا إلى جنب.

وشرح ممثل الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد فلسفة المشروعين، واتفقت اللجنة علي بدء مناقشة مواد مشروع القانون كقراءة أولية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون العمل.