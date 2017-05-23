حزب الحركة الوطنية يكشف موقف «شفيق» من الترشح للرئاسة

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كشف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، اللواء رؤوف السيد، عن موقف رئيس الحزب الفريق أحمد شفيق، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "السيد"، في تصريحات صحفية، إن الفريق سيترشح في الانتخابات المقرر عقدها عام 2018، قائلاً: "حالة وحيدة تمنعه من الترشح؛ وهي أن القيامة تقوم".

وأشار نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أنه يلتقي الفريق شفيق، في مقر إقامته بالإمارات؛ لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحزب، إضافة إلى الأوضاع داخل الشارع المصري.

وشدد على أن ترشح الفريق شفيق في الانتخابات المقبلة، سوف يشعل المنافسة؛ لأن لديه الكثير من المحبين في الشارع المصري.

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وعن أسباب عدم إفصاح "شفيق" عن نيته في الترشح للرئاسة حتى الآن، أوضح أن هذه هي طبيعة شخصيته، مؤكدا أنه لم يخطر الحزب رسميا حتى الآن بقراره.

وتابع: "ترشح الفريق شفيق سيثري التنافس"، مستنكرا الهجوم عليه بعد تردد أنباء عن ترشحه للرئاسة رغم أنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي، لافتا بأن الدستور يكفل لجميع المصريين حق الترشح لأي منصب انتخابي.

وأشار اللواء رؤوف السيد إلى أن الحزب مستعد لمساندة الفريق شفيق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيبدأ ترتيباته بمجرد إعلانه ذلك بشكل رسمي.