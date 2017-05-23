أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حزب الحركة الوطنية يكشف موقف «شفيق» من الترشح للرئاسة

Google+ Print
حزب الحركة الوطنية يكشف موقف «شفيق» من الترشح للرئاسة حزب الحركة الوطنية يكشف موقف «شفيق» من الترشح للرئاسة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، اللواء رؤوف السيد، عن موقف رئيس الحزب الفريق أحمد شفيق، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "السيد"، في تصريحات صحفية، إن الفريق سيترشح في الانتخابات المقرر عقدها عام 2018، قائلاً: "حالة وحيدة تمنعه من الترشح؛ وهي أن القيامة تقوم". 

وأشار نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أنه يلتقي الفريق شفيق، في مقر إقامته بالإمارات؛ لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحزب، إضافة إلى الأوضاع داخل الشارع المصري.

وشدد على أن ترشح الفريق شفيق في الانتخابات المقبلة، سوف يشعل المنافسة؛ لأن لديه الكثير من المحبين في الشارع المصري.

شاهد أيضا

وعن أسباب عدم إفصاح "شفيق" عن نيته في الترشح للرئاسة حتى الآن، أوضح أن هذه هي طبيعة شخصيته، مؤكدا أنه لم يخطر الحزب رسميا حتى الآن بقراره.

وتابع: "ترشح الفريق شفيق سيثري التنافس"، مستنكرا الهجوم عليه بعد تردد أنباء عن ترشحه للرئاسة رغم أنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي، لافتا بأن الدستور يكفل لجميع المصريين حق الترشح لأي منصب انتخابي.

وأشار اللواء رؤوف السيد إلى أن الحزب مستعد لمساندة الفريق شفيق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيبدأ ترتيباته بمجرد إعلانه ذلك بشكل رسمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة

محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة