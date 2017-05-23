أبو الغيط يدين انفجار مانشستر

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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين الأبرياء، معربا عن صادق العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

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وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن هذا الحادث الشنيع يأتي ليؤكد من جديد أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فعال وقوي لمكافحة الخطر المستشري للإرهاب، والذي أصبحت دائرته تتسع لتهدد العديد من الدول في أنحاء مختلفة من العالم.