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بالصور.. ميناء الإسكندرية يحتفل بالسفينة «ماين شيف 5»

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بالصور.. ميناء الإسكندرية يحتفل بالسفينة «ماين شيف 5» بالصور.. ميناء الإسكندرية يحتفل بالسفينة «ماين شيف 5»

التحرير

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أقام مسؤولو ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، احتفالا بطاقم السفينة السياحية "ماين شيف 5" أحد سفن مجموعة TUI الألمانية المندمجة التي تُعد من أضخم التحالفات العالمية العاملة فى صناعة الرحلات البحرية.

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وقال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن السفينة تم تدشينها عام 2016، وتعُد هذه أول زيارة لها للميناء، في الوقت الذي أكد قبطان السفينة، أن السفينة "Mein Schiff 6" آخر سفينة تم تدشينها للمجموعة سوف تصل الميناء في وقت لاحق.

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بدوره، أوضح اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، أن الميناء جاهز لاستقبال السفن السياحية ذات الحموﻻت الضخمة التي تزيد عن 2500 راكب.

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التحرير

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