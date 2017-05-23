النفيس: الأزهر ليس مرجعية للمصريين وفاقد الشيء لا يعطيه

التحرير

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أعلن القطب الشيعي الدكتور أحمد راسم النفيس، أستاذ الباطنة بجامعة المنصورة رفضه التام لمرجعية الأزهر للمصريين، بقوله: "فاقد الشيء لا يعطيه والأزهر بوضعه الراهن غير قادر على أن يكون مرجعية متفق عليها وفقا لأي مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، كمن يعمل من الفسيخ شربات".

واتهم النفيس، في تصريحات خاصة لـ"التحرير" محب الدين الخطيب، مؤلف كتاب "الخطوط العريضة لدين الشيعة" بأنه جاسوس إنجليزي وهناك ارتباط وثيق بينه وبين أستاذه محمد رشيد رضا وبين المخابرات البريطانية.

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وأضاف أن هذه الكتب من تأليف عميل المخابرات البريطانية محمد عبدالرحمن برج، وهو أكاديمي بارز في جامعة عين شمس والكتاب من إصدارات الهيئة العامة للكتاب تحت عنوان "محمد رشيد رضا ودوره في الحركة العربية" وتطرق إلى تنظيم يدعى "الجامعة العربية"، لتكليف الخطيب ورضا بخلق إجماع عربي مضاد للعثمانيين الذين دمروا العرب بتعليمات وأوامر من قبل الإنجليز.