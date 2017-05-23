السيسي: لو موجود في منصبي هاحضر تخرج أول دفعة بـ«تدريب الأطباء»

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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة وكليات الطب والخدمات الطبية، لمتابعة جميع الأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بكل المراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس أن كل من يتقدم لحجز شقة في مشروعات الإسكان الاجتماعي سيحصل عليها، مطالبًا وزارة الإسكان بتوفير وحدات للمواطنين بنظام الدفع الكامل.

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وأعلن السيسي خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة بدمياط، عقد اجتماع موسع نهاية مايو الحالي، للوقوف على نتائج إزالة التعديات على أراضى الدولة.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس إنه سيحضر حفل تخرج أول دفعة لمعهد تدريب الأطباء، متابعًا: «لو أنا موجود في منصبي وقتها.. هاجي وأقدم ليكم التنهئة بنفسي».