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ضبط 22 طن فستق وفول "فاسدة" في بورسعيد

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ضبط 22 طن فستق وفول "فاسدة" في بورسعيد ضبط 22 طن فستق وفول "فاسدة" في بورسعيد

مصراوي Masrawy

ضبط 22 طن فستق وفول فاسدة في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بالاشتراك مع مباحث ، في حملة أمنية، اليوم الثلاثاء، 22 طن فستق وفول سوداني غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع حبوب بالمنطقة الصناعية.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، وجارٍ إخطار رئيس حي الجنوب لغلق المصنع لإدارته دون ترخيص.

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