ضبط 22 طن فستق وفول "فاسدة" في بورسعيد

بورسعيد – طارق الرفاعي:

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بالاشتراك مع مباحث التموين، في حملة أمنية، اليوم الثلاثاء، 22 طن فستق وفول سوداني غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع حبوب بالمنطقة الصناعية.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، وجارٍ إخطار رئيس حي الجنوب لغلق المصنع لإدارته دون ترخيص.