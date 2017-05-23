إطلاق اسمَي "الكابتن غزالي" و"الأديب الراوي" على شارعين في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس إطلاق اسم كابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية على أحد الشوارع الرئيسية بمدينة السلام 1 بحي فيصل، وإطلاق اسم الكاتب محمد الراوي على أحد شوارع حي عتاقة.

كما قرر اللواء حامد، كتابة نبذة عن حياة الشهداء ورموز السويس، عند مداخل الشوارع التي سيطلق أسماؤهم عليها تخليدًا لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للسويس، اليوم الثلاثاء، والذي شهد تكريم عدد من مديري الإدارات والموظفين المتميزين خلال شهر أبريل، وهم دكتور حسن درويش مدير الإسعاف والمسعف أحمد محمد شحاتة.

كان الكابتن غزالي، شاعر المقاومة الشعبية، توفي في 2 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض، فيما توفي الأديب العالمي محمد الرواي في 23 فبراير 2017، بعد معاناة مرضية دفعته للعزلة آخر سنة من عُمره.