أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إطلاق اسمَي "الكابتن غزالي" و"الأديب الراوي" على شارعين في السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (1)إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (1)

إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (2)إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (2)

إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (3)إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (3)

إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (4)إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (4)

إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (5)إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (5)

إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (6)إطلاق اسمَي الكابتن غزالي والأديب الراوي على شارعين في السويس (6)

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس إطلاق اسم كابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية على أحد الشوارع الرئيسية بمدينة السلام 1 بحي فيصل، وإطلاق اسم الكاتب محمد الراوي على أحد شوارع حي عتاقة.

كما قرر اللواء حامد، كتابة نبذة عن حياة الشهداء ورموز السويس، عند مداخل الشوارع التي سيطلق أسماؤهم عليها تخليدًا لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للسويس، اليوم الثلاثاء، والذي شهد تكريم عدد من مديري الإدارات والموظفين المتميزين خلال شهر أبريل، وهم دكتور حسن درويش مدير الإسعاف والمسعف أحمد محمد شحاتة.

كان الكابتن غزالي، شاعر المقاومة الشعبية، توفي في 2 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 89 عامًا بعد صراع مع المرض، فيما توفي الأديب العالمي محمد الرواي في 23 فبراير 2017، بعد معاناة مرضية دفعته للعزلة آخر سنة من عُمره.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

الإبراشي يعرض مقطع فيديو عن أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال

الإبراشي يعرض مقطع فيديو عن أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال

صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر

صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر