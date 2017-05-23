محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "أهلا رمضان" بالغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض:

افتتح أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مجمع السلع الاستهلاكية بشارع النصر بالغردقة "أهلًا رمضان"، والذي يقام تحت شعار: "معًا لمحاربة الغلاء"، بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من مديري الإدارات والمديريات.

جاء افتتاح المعرض لتوفير جميع السلع الغذائية لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة بمناسبة الشهر الكريم.

وشدد محافظ البحر الأحمر، على متابعة عملية ضبط الأسعار من قِبل مديرية التموين باستمرار، حتى لا يتم التلاعب بالأسعار، وأعطى تعليماته بتخفيض بعض السلع عن الأسعار التي تباع بها، مؤكدًا أن الهدف من إقامة هذا المنفذ هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.