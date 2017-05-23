بالصور.. استرداد 5530 فدانًا من أراضي الدولة خلال 13 ساعة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نفذت سلطات محافظة الأقصر، نحو 198 قرار إزالة لمخالفات وتعديات على أراضي مملوكة للدولة، على مساحة حوالي 5530 فدانًا بطريق أسوان الأقصر الصحراوي الغربي، وذلك خلال 13 ساعة.

وتابع محافظ الأقصر، تنفيذ الحملات التي استهدفت إزالة إشغالات وتعديات بمدينة إسنا على الطريق الصحراوي الغربي الذي يربط بين محافظات الأقصر وأسوان وقنا، حيث أزالت الحملة تعديات على الطريق، شملت محطتي وقود تحت الإنشاء ونحو 5 كافتيريات ومقاه، وعدد 7 منازل حديثة الإنشاء ومزارع دواجن فارغة، وأسوار وبنايات بالطوب الجيري واللبن، بالإضافة إلى تعديات بالبناء داخل الغابة الشجرية.

كما نجحت الحملة في إزالة منازل وغرف مقامة داخل المزارع، تتراوح مساحة كل مزرعة منها ما بين 50 إلى 300 فدان.