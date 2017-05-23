استكمال إزالة التعديات بالمدن الجديدة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

واصلت حملة مشتركة من فرق الأمن بمديرية أمن السويس، والقوات المعاونة من عناصر الجيش الثالث الميداني، اليوم الثلاثاء، إزالة التعديات على أراضي الدولة بالمدن السكنية الجديدة الكائنة على أطراف المحافظة بحي عتاقة.

وأزالت الحملة تعديات الأهالي على حرم الطريق السريع بمدينة السلام 2، وطريق مصر إيران، وكذلك التعديات على المناطق الحرة أمام منازلهم، والتي تمثلت في إقامة حدائق وجراجات وأكشاك، وبلغ عدد حالات التعدي 26 حالة، بمساحة 2600 متر.

من جانبه، قال عبد الرحمن عامر، رئيس الحي لـ"مصراوي": "إن هناك خطة لإزالة جميع التعديات بنطاق الحي، خلال 3 أيام، مشيرًا إلى أن ذلك يسير وفقًا لجدول زمني، لافتًا إلى إزالة التعديات بمدن التوفيقية واليسر والرحاب الأسبوع الماضي".

ولفت إلى أن أغلب تلك التعديات، تتمثل في إنشاءات مخالفة على أراضي أملاك الدولة، وكذلك على الطريق العام.