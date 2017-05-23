بنسبة نجاح 73%.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية

سوهاج - عمار عبد الواحد:

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، نتيجة نهاية العام للشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 73%، وحصل 84 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية لأول مرة على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على 50% فأكثر 61311 طالبًا وطالبة.

من جانبه، قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج: "إن إدارة جهينة التعليمية حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 83%، فيما جاءت إدارة دار السلام التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح 81%".

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الابتدائية بسوهاج 91538 طالبًا وطالبة، حضر منهم 85205 تلميذًا وتلميذة.