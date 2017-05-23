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بنسبة نجاح 73%.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية

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محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (1)محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (1)

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (2)محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (2)

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (3)محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (3)

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (4)محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية (4)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

اعتمد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، نتيجة نهاية العام للشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 73%، وحصل 84 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية لأول مرة على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على 50% فأكثر 61311 طالبًا وطالبة.

من جانبه، قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج: "إن إدارة جهينة التعليمية حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 83%، فيما جاءت إدارة دار السلام التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح 81%".

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الابتدائية بسوهاج 91538 طالبًا وطالبة، حضر منهم 85205 تلميذًا وتلميذة.

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