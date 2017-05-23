بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معارض "أهلا رمضان" في 3 مراكز

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، معارض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والاستهلاكية بمراكز ومدن إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

وأكد محافظ أسوان أن هذه المعارض التي جرى افتتاحها على مدار يومين في مختلف مراكز أسوان تأتي ضمن الجهود المتواصلة للمحافظة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وشركات القطاع الخاص، لتلبية احتياجات ومطالب المواطن الأسواني.

وأضاف المحافظ أن المعارض تقام بتخفيضات تصل إلى 15%، ليساهم في محاربة غلاء الأسعار، ومواجهة جشع التجار، واستغلال بعض التجار بالأسواق المحلية بمختلف أنحاء المحافظة، خصوصًا فى المناطق البعيدة والنائية.