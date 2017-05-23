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بالصور.. السيسي يفتتح مستشفى أسوان العام بـ"الفيديو كونفرانس"

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مصراوي Masrawy

مستشفى اسوان العام (1)مستشفى اسوان العام (1)

مستشفى اسوان العام (2)مستشفى اسوان العام (2)

مستشفى اسوان العام (3)مستشفى اسوان العام (3)

مستشفى اسوان العام (4)مستشفى اسوان العام (4)

مستشفى اسوان العام (5)مستشفى اسوان العام (5)

مستشفى اسوان العام (6)مستشفى اسوان العام (6)

أسوان - إيهاب عمران:
 
افتتح الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، مستشفى أسوان العام عن طريق "الفيديو كونفرانس" من دمياط.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المستشفى أنشئت على مساحة 14 ألف و400 م2 بمنطقة الصداقة الجديدة، بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 140 مليون جنيه، بخلاف 155 مليون جنيه للأجهزة الطبية، موضحًا أن المستشفى تتكون من بدروم ودور أرضي و6 أدوار متكررة، وتضم 14 قسمًا رئيسيًا بطاقة 158 سريرًا.

يشار إلى أن مستشفى أسوان العام كان مقرر افتتاحها خلال مؤتمر الشباب الثاني، والذى استضافته أسوان، نهاية يناير الماضي، ولكن تقرر تأجيل الافتتاح لعدم استكمال تجهيزات المستشفى.

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