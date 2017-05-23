أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مجازاة 46 من العاملين بمستشفى قويسنا في المنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جولة وكيل صحة المنوفية (1)جولة وكيل صحة المنوفية (1)

جولة وكيل صحة المنوفية (2)جولة وكيل صحة المنوفية (2)

جولة وكيل صحة المنوفية (3)جولة وكيل صحة المنوفية (3)

جولة وكيل صحة المنوفية (4)جولة وكيل صحة المنوفية (4)

جولة وكيل صحة المنوفية (5)جولة وكيل صحة المنوفية (5)

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، اليوم الثلاثاء، مجازاة 46 من العاملين بمستشفى قويسنا المركزى، بخصم يوم من راتب كل منهم، لتغيبهم عن العمل دون إذن خلال جولة مفاجئة على المستشفى.

وتفقدت وكيل الوزارة، الاستقبال والطوارئ، واطلعت على التذاكر، وتأكدت من استيفاء جميع العلامات الحيوية بها، وتفقدت حجرة الإنعاش القلبي الرئوي.

وأكدت "سرور" ضرورة التدريب المستمر لفئات التمريض، والتأكد من سلامة الأجهزة وصيانتها، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

الإبراشي يعرض مقطع فيديو عن أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال

الإبراشي يعرض مقطع فيديو عن أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال

صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر

صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر