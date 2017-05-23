بالصور.. مجازاة 46 من العاملين بمستشفى قويسنا في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، اليوم الثلاثاء، مجازاة 46 من العاملين بمستشفى قويسنا المركزى، بخصم يوم من راتب كل منهم، لتغيبهم عن العمل دون إذن خلال جولة مفاجئة على المستشفى.

وتفقدت وكيل الوزارة، الاستقبال والطوارئ، واطلعت على التذاكر، وتأكدت من استيفاء جميع العلامات الحيوية بها، وتفقدت حجرة الإنعاش القلبي الرئوي.

وأكدت "سرور" ضرورة التدريب المستمر لفئات التمريض، والتأكد من سلامة الأجهزة وصيانتها، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.