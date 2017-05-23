محافظ المنيا يلتقي أصحاب الكافيتريات على الطريق الصحراوي الغربي

المنيا - ريمون الراوي:

التقى عصام البديوي، محافظ المنيا، عددًا من أصحاب الكافيتريات والعشش على الطريق الصحراوي الغربي المخالفة، ووعدهم بدراسة الحالات الخاصة بهم، مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي مع تحديد مساحات وأشكال خاصة بالكافتيريات.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن التسعة تمكنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إزالة 6107 حالات تعدٍ على 267 ألف و608 أفدنة، منذ بدء الحملات في 17 مايو، وحتى الآن.

وأضاف البيان: "بلغت مساحات الأراضى التي جرى التقدم بطلبات تقنين أوضاعها 171 ألف و689 فدانًا، من خلال حملات الإزالة المكبرة التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الأمن، من أجل استرداد وحصر كل أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها داخل نطاق المحافظة ومنع التعدي عليها مرة أخرى".

وأشار البيان إلى إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في بني مزار، على مساحة 176 ألف متر من المباني المخالفة، كما جرى تلقى 13 طلب تقنين أوضاع على مساحة 315 فدانًا.

وتابع أنه في مركز ومدينة أبو قرقاص، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 49 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة، منها 27 حالة على مساحة 4640 متر، و22 حالة تعدٍ على مساحة 4245 متر من المباني المخالفة.

واستطرد: "كما تابع مركز ومدينة ملوي تنفيذ إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، حيث جرت إزالة 9 حالات تعدٍ، منها حالتين على مساحة 560 فدانًا و7 حالات أخرى على مساحة 1071 فدانًا، بالإضافة إلى التقدم بطلب لتقنين أوضاع لمساحة 5 أفدنة".