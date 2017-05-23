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بالصور.. افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا

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مصراوي Masrawy

افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (1)افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (1)

افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (2)افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (2)

افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (3)افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (3)

افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (4)افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (4)

افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (5)افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (5)

افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (6)افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (6)

افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (7)افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (7)

افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (8)افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا (8)

المنيا ــ ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي محافظ المنيا، والمستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء مقر مبنى النيابة الإدارية بمركز سمالوط .

وتفقد المحافظ ورئيس هيئة النيابة الادارية المبني بكافة قاعاته ومكاتبه.

من جهته، أكد "رزق" أنه جرى تطوير أكثر من ٥ منشآت تعرضت للحرق بالمنيا، مشددًا على تطوير منظومة العمل الإلكتروني واستحداث وإقامة فروع لأقسام الدعاوى.

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