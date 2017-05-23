بالصور.. افتتاح مقر النيابة الإدارية بسمالوط في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي محافظ المنيا، والمستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء مقر مبنى النيابة الإدارية بمركز سمالوط .

وتفقد المحافظ ورئيس هيئة النيابة الادارية المبني بكافة قاعاته ومكاتبه.

من جهته، أكد "رزق" أنه جرى تطوير أكثر من ٥ منشآت تعرضت للحرق بالمنيا، مشددًا على تطوير منظومة العمل الإلكتروني واستحداث وإقامة فروع لأقسام الدعاوى.