مساعد وزير الخاريجة: وضع سياسات جديدة للنهوض بتعليم الفنون في إفريقيا

كتبت- ياسمين محمد:

قال أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية المصري، إن الفنان الإفريقي أبدع في شتى أنواع الفنون منذ آلاف السنين بدليل أهرامات الجيزة وغيرها.

وأضاف إبراهيم، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي الثاني للنيباد لتعليم الفنون لدول أفريقيا، المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، إن اجتماع اليوم هدفه وضع سياسات للنهوض بتعليم الفنون في إفريقيا وخلق مجال للشباب لممارسة مهاراتهم، وحث الطلاب على التفكير والخيال.

وتابع مساعد وزير الخارجية المصري: "الفن يمكن من توسيع المدارك لزيادة الإبداع العلمي والفكري فما بعد".