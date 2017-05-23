الأوقاف تتبرأ من تصريحات "أبوحامد" بشأن تأييدها لتحديد مدة ولاية شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تُبدِ أي رأي تجاه مشروع القانون الذي قدمه النائب محمد أبوحامد لتعديل قانون الأزهر، مشيرة إلى أنه لا يدخل في اختصاصها ولا عملها.

ونشرت بعض وسائل الإعلام، تصريحًا منسوبًا للنائب محمد أبوحامد، أعلن فيه تأييد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمشروع القانون الخاص بتعديل قانون 103 المُنظم للعمل داخل الأزهر الشريف.

وأعربت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، عن كامل احترامها وتقديرها، واحترام الدكتور محمد مختار جمعة، وتقديره الشخصي للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.