تفاصيل مرضها والدور الذي حذرتها منه دنيا.. أبرز تصريحات إيمي سمير غانم

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فاجأت الجميع بموهبتها الاستثنائية وخفة دمها التلقائية التى ميزتها عن الكثير من فنانات جيلها لتصبح في وقت قصير من أهم الفنانات الشابات على الساحة الفنية، هى الفنانة إيمى سمير غانم التى أثير حولها الكثير من الجدل مؤخرًا بداية من زواجها من الفنان حسن الرداد وإعلان زواجهما إلى الغموض الذى اكتنف تفاصيل مرضها الأخير.

حلت الفنان إيمي سمير غانم ضيفة على برنامج من برنامج "تعشب شاى" مع الفنانة غادل عادل على قناة dmc، وأدلت بالعديد من التصريحات التى نرصد أبرزها فيما يلي..

أسباب نشرها فيديوهات من "هبة رجل الغراب"

علقت إيمي على الهجوم الذى تعرضت له بعد نشرها فيديوهات لها من مسلسل "هبة رجل الغراب" عبر حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، بأنها لم يكن في نيتها أن تحارب نجاح الجزء الجديد من المسلسل، والذى تقوم ببطولته الفنانة ناهد السباعي، مشيرة إلى أنها كانت في هذا الوقت مريضة ولا تتحرك كثيرًا وتشعر بالملل، كما كان جمهورها يطالبها بأن تشاركهم بصور لها وتتفاعل معهم، فقامت بإعادة نشر تلك الفيديوهات.

تفاصيل مرضها

كشفت "غانم" تفاصيل مرضها الذى كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، قائلة إنها بعد عودتها من حفل زفاف الفنان عمرو يوسف على الفنانة السورية كندة علوش، فوجئت بأن هناك أخبارًا غير صحيحة يتم تداولها عنها في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إصابتها بـ"فيرس سي"، مشيرة إلى أن كل ما حدث لها ضعف في الجهاز المناعي وأصيبت بالأنيميا وتسارع في ضربات القلب وارتفاع في أنزيمات الكبد وارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضحت إيمي" أن ما تم تداوله عن إصابتها بـ"فيرس سي" غير صحيح على الإطلاق، لافتة إلى أنها مجرد شائعة تداولتها مواقع السوشيال ميديا.

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"مش هطبخ في رمضان"

كشفت إيمى عن طقوسها في شهر رمضان خاصة أنه سيكون الشهر الأول الذى تقضيه مع زوجها الفنان حسن الرداد، قائلة: "أنا زي منا مش هتغير، ومش هطبخله وربنا يخليلنا طنط ".

وأضافت إيمي: "بقرأ قرآن حتى اختتمه آخر الشهر، وأشاهد بعض القنوات وأفضل القديم "الأبيض والأسود" منها الذى يعيدنا لأيام زمان، مشيرة إلى أنها بمجرد سماعها أغانى رمضان القديمة تشعر بأنها تعيش هذا الزمن".

"كنت بتكسف أمثل"

سردت إيمي قصة دخولها عالم التمثيل في بداية حياتها الفنية، قائلة: "كنت بضيع في الوقت ومش لاقية حاجة أقولها وأعملها، وكنت بتكسف أمثل، فقررت أجرب نفسي مخرجة ومفهمتش حاجة.. بعد كده روحت للتمثيل ولقيت نفسي ماشية فيه".

"الوحيدة اللى باخد رأيها فى أعمالى دنيا"

قالت إيمى إنها تأخذ رأى شقيقتها الفنانة دنيا فى أعمال الفنية قبل الإقدام عليها، فهى تفيدها كثيرًا وتقتنع برأيها وهى الوحيدة التى تستمع لرأيها، مشيرة إلى أنها لا تعطى رأيها كثيرًا لدنيا.

وكشفت خلال الحلقة عن الدور الذى نصحتها شقيقتها "دنيا" بعدم القيام به، قائلة: إنها رفضت قيامها بدور "سميرة سمير" في فيلم "سمير وشهير وبهير"، نظرًا لجرأته ولكنها أصرت على تقديمه لأنه على الرغم من جرأته إلا أنه يقدم بشكل كوميدى.