أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

طلب إحاطة لنقص الأدوية بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية

Google+ Print
طلب إحاطة لنقص الأدوية بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية طلب إحاطة لنقص الأدوية بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قدم النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن نقص الأدوية وسوء الخدمة بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، مما أدى إلى تتدهور الخدمة الصحية بالمستشفى وأصبحت تعانى نقصا حاداً في عدد كبير من الأصناف الدوائية، كما جاء في طلبه.

وأضاف والي، اليوم الثلاثاء، أنه بسبب نقص الخدمات الصحية والأدوية نتج عنه توقف العلاج بالجلسات الكهربائية في حين أن هذه الجلسات لتنظيم إيقاع المخ وتوقفت تماما بسبب نقص أمبولات التخدير التي تستخدم في العلاج.

وأوضح أن الأطباء بالمستشفى يستخدمون حاليًا مهدئات ضعيفة التأثير للسيطرة على الحالات الخطيرة لمرضى الذهان، في حين أن ناقوس الخطر دق الآن، وبدأت المستشفى تقلل جرعات المهدئات والأدوية للمرضىبعد أن أوشكت على النفاذ تماما إلى جانب توقف جلسات الكهرباء التي هي جزء مهم للغاية في علاج المرضى، خاصة ممن تتزايد لديهم أعراض الهياج أو التشنجات.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن الوضع يتفاقم، والمرضى يتعرضون لمخاطر صحية وحياتية حاليا، لافتا إلى اختفاء 4 أصناف أدوية حيوية من مستشفيات الصحة النفسية، هي «أمبولات البنزودايزبين»، التي تستخدم في أعراض العنف والهياج، و«أمبولات بروبفول»، التي تستخدم لتخدير المرضى عند جلسات علاج الكهرباء، و«أمبولات الكينوبرايد»، و«أمبولات أفيل»، التي تستخدم في علاج الأعراض الخشبية.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بسرعة إنقاذ مستشفى العباسية للأمراض النفسية للحفاظ على صحة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أصحاب محلات «26 يوليو» يقاضون الحكومة لتعويضهم: «حالنا وقف»

أصحاب محلات «26 يوليو» يقاضون الحكومة لتعويضهم: «حالنا وقف»

وزير التموين: الدعم خطر أحمر.. والحكومة تسعى للتوسع في زراعة القطن

وزير التموين: الدعم خطر أحمر.. والحكومة تسعى للتوسع في زراعة القطن

خلاف بين البرلمان والحكومة بسبب ميزانية «الصحة والتعليم»

خلاف بين البرلمان والحكومة بسبب ميزانية «الصحة والتعليم»

«اقتصادية البرلمان»: رفع سعر الفائدة «متوقع».. والحكومة أول الخاسرين

«اقتصادية البرلمان»: رفع سعر الفائدة «متوقع».. والحكومة أول الخاسرين