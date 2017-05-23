طلب إحاطة لنقص الأدوية بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية

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قدم النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن نقص الأدوية وسوء الخدمة بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، مما أدى إلى تتدهور الخدمة الصحية بالمستشفى وأصبحت تعانى نقصا حاداً في عدد كبير من الأصناف الدوائية، كما جاء في طلبه.

وأضاف والي، اليوم الثلاثاء، أنه بسبب نقص الخدمات الصحية والأدوية نتج عنه توقف العلاج بالجلسات الكهربائية في حين أن هذه الجلسات لتنظيم إيقاع المخ وتوقفت تماما بسبب نقص أمبولات التخدير التي تستخدم في العلاج.

وأوضح أن الأطباء بالمستشفى يستخدمون حاليًا مهدئات ضعيفة التأثير للسيطرة على الحالات الخطيرة لمرضى الذهان، في حين أن ناقوس الخطر دق الآن، وبدأت المستشفى تقلل جرعات المهدئات والأدوية للمرضىبعد أن أوشكت على النفاذ تماما إلى جانب توقف جلسات الكهرباء التي هي جزء مهم للغاية في علاج المرضى، خاصة ممن تتزايد لديهم أعراض الهياج أو التشنجات.

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وأشار إلى أن الوضع يتفاقم، والمرضى يتعرضون لمخاطر صحية وحياتية حاليا، لافتا إلى اختفاء 4 أصناف أدوية حيوية من مستشفيات الصحة النفسية، هي «أمبولات البنزودايزبين»، التي تستخدم في أعراض العنف والهياج، و«أمبولات بروبفول»، التي تستخدم لتخدير المرضى عند جلسات علاج الكهرباء، و«أمبولات الكينوبرايد»، و«أمبولات أفيل»، التي تستخدم في علاج الأعراض الخشبية.

وطالب رئيس لجنة الإسكان الحكومة بسرعة إنقاذ مستشفى العباسية للأمراض النفسية للحفاظ على صحة المواطنين.