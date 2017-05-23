أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| السيسي: «لو شعبيتي قلّت مايجراش حاجة»

Google+ Print
فيديو| السيسي: «لو شعبيتي قلّت مايجراش حاجة» فيديو| السيسي: «لو شعبيتي قلّت مايجراش حاجة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه لا يرضى أبدًا ببقاء ساكني العشوائيات في أماكنهم بهذا الشكل، مستدركًا: "مايصحش نسيب نفسنا كدا وأهالينا كدا".

أضاف السيسي، خلال افتتاحه بعض المشروعات التنموية، بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء: "فيه اللي هيقولي خللي بالك كدا الناس مش هتحبك.. مايجراش حاجة بس مانبقاش كدا، الشعبية هتقل مايجراش حاجة، بس مش هيبقى كدا"، متابعًا: "طول ما أنا في مكاني، والله ما هسيب الناس كدا أبدًا، وأنا عارف إن المصريين بيعانوا، بس يارب اللي هنعمله يكون ليه نتيجة جيدة".

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»

فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة»