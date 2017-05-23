فيديو| السيسي: «لو شعبيتي قلّت مايجراش حاجة»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يرضى أبدًا ببقاء ساكني العشوائيات في أماكنهم بهذا الشكل، مستدركًا: "مايصحش نسيب نفسنا كدا وأهالينا كدا".

أضاف السيسي، خلال افتتاحه بعض المشروعات التنموية، بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء: "فيه اللي هيقولي خللي بالك كدا الناس مش هتحبك.. مايجراش حاجة بس مانبقاش كدا، الشعبية هتقل مايجراش حاجة، بس مش هيبقى كدا"، متابعًا: "طول ما أنا في مكاني، والله ما هسيب الناس كدا أبدًا، وأنا عارف إن المصريين بيعانوا، بس يارب اللي هنعمله يكون ليه نتيجة جيدة".