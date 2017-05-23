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السيسي: اللي عايز يتحداني يبقى بيتحدى حق من حقوق ربنا

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السيسي: اللي عايز يتحداني يبقى بيتحدى حق من حقوق ربنا السيسي: اللي عايز يتحداني يبقى بيتحدى حق من حقوق ربنا

التحرير

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وصف الرئيس عبد الفتاح ، المتعدين على أراضي الدولة بـ"اللصوص" قائلا: "اللي بياخد الأرض مغتصب، لأنه بيسرق أموال الغلابة عن طريق استغلال نفوذه".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء: "أقسم بالله طول ما أنا عايش، مش هاسيب حق الناس، واللي عايز يتحداني يبقى بيتحدى حق من حقوق ربنا"، متابعًا: "أنا ماعنديش مصلحة ولا بيني وبين حد مشكلة أو ثأر، الأرض من حق الناس".

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وطالب الرئيس السيسي أجهزة الدولة بالتعامل بحسم مع ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة، نهاية الشهر الحالي.

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التحرير

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