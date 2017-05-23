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وزير الصحة: تكلفة علاج فيروس سي انخفضت إلى 85.5%

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وزير الصحة: تكلفة علاج فيروس سي انخفضت إلى 85.5% وزير الصحة: تكلفة علاج فيروس سي انخفضت إلى 85.5%

التحرير

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قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن وزارته تسعى للقضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي، مؤكدًا أن نسبة انخفاض تكلفة علاج فيروس سي وصلت إلى 85.5%.

أضاف عماد الدين، خلال استعراضه مشروعات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء - على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح - مشروعات تنموية في محافظة دمياط، أنه تم علاج مليون و550 ألف مريض بفيروس سي، بتكلفة تجاوزت 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مرض البلهارسيا كان سببًا في الماضي لانتشار فيروس سي.

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أوضح عماد الدين، أنه تم الانتهاء أيضًا من مستشفى العزازي أحادية التخصص خاصة بالصحة النفسية، وكذلك تم الانتهاء من تطوير معهد القلب القومي، وإنشاء معهد للتمريض داخل معهد القلب، وإمداد مستشفى القصير بأحدث الأجهزة الطبية في الرعاية المركزة والتخصصات كافة.

لفت وزير الصحة - إلى أن تكلفة إنشاء 9 مستشفيات جديدة بعدد من المحافظات في صعيد مصرن مليار و257 مليون جنيه.

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التحرير

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